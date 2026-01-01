С 1 января украинцам после 40 лет оплатят медобследование: как получить 2000 гривен

В Украине с сегодняшнего дня, 1 января, начала работу государственная программа "Скрининг здоровья 40+", которая предусматривает бесплатное комплексное обследование для граждан в возрасте от 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" и данные Министерства здравоохранения .

Цель программы - раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем, риск которых существенно возрастает после сорока лет.

Когда и кому открывается доступ к программе

Воспользоваться программой могут все граждане Украины, которым исполнилось 40 лет и более - независимо от места регистрации или проживания.

Приглашение пройти скрининг будет поступать автоматически на 30-й день после дня рождения в 2026 году - для пользователей приложения "Дія".

После подтверждения участия государство перечисляет 2000 гривен, которыми можно оплатить медицинский скрининг в учреждениях-участниках программы.

Как пройти скрининг через "Дію"

Процедура участия состоит из нескольких шагов:

получить приглашение в "Дії";

через 30 дней после дня рождения пользователь в возрасте 40+ получит сообщение с предложением пройти ежегодный скрининг;

подтвердить участие и получить средства;

после подтверждения 2000 гривен поступают на "Дія.Карту" (или уже имеющуюся, или новую) - зачисление происходит в течение 7 дней;

Человек самостоятельно выбирает удобное медицинское учреждение-участника, проходит обследование и оплачивает услугу "Дія.Картой".

Что делать, если нет приложения "Дія"

Для граждан, которые не пользуются "Дією", предусмотрена альтернатива через ЦНАП:

оформить пластиковую карту со специальным счетом;

через 30 дней после дня рождения нужно обратиться в банк-партнер (сейчас - "ПриватБанк");

подать заявку через ЦНАП;

работник ЦПАУ оформит участие в программе через портал "Дія" - средства поступят в течение 7 дней.

Обследование можно пройти в государственных, коммунальных или частных клиниках, которые присоединились к программе.

Что входит в скрининг здоровья 40+

Программа предусматривает ежегодное базовое обследование, в частности:

измерение артериального давления, пульса, веса, роста, окружности талии;

опрос по образу жизни и скрининг симптомов;

лабораторные анализы для оценки работы сердца, сосудов и почек;

оценку рисков сахарного диабета и ментальных расстройств.

По результатам обследования человек получает персональные рекомендации врача относительно дальнейших действий.

Где можно пройти обследование

К программе будут привлекаться учреждения здравоохранения различных форм собственности - государственные, коммунальные и частные. Они должны соответствовать требованиям к персоналу, оборудованию и лабораторным возможностям.

Перечень медучреждений-участников Минздрав пообещал обнародовать дополнительно.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что программа "Скрининг здоровья 40+" должна помочь украинцам вовремя выявлять риски хронических заболеваний и предотвращать серьезные осложнения, ведь государство полностью покрывает стоимость обследования.