З 1 серпня зросте тариф на передачу електроенергії: як та для кого зміняться ціни

Наскільки зросте тариф

Тариф на послуги з передачі електроенергії з 1 серпня 2026 року становитиме 928,45 гривні за мегават-годину без урахування ПДВ. Це на 25 відсотків більше, ніж діє зараз.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії передбачили окремий, нижчий тариф - 563,26 гривні за мегават-годину.

Що входить у новий тариф

У структурі тарифу окремо виділили складову на виконання спеціальних обов'язків. Вона стосується збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел і становитиме 365,19 гривні за мегават-годину.

Загальний обсяг передачі електроенергії, який заклали в розрахунок, - 89,55 мільйона мегават-годин.

Водночас рішення НКРЕКП не означає автоматичного подорожчання електроенергії для населення. Йдеться про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами "Укренерго", який сплачують постачальники та великі споживачі. Для побутових споживачів чинний тариф на електроенергію залишається незмінним.

Чому переглянули тариф

НКРЕКП пояснила перегляд кількома причинами:

зростання курсів валют, яке збільшує фінансове навантаження на "Укренерго", зокрема через розрахунки із "зеленою" генерацією в євро

зменшення обсягу передачі електроенергії

лібералізація прайскепів, через яку зросли витрати на закупівлю електроенергії для потреб компанії

Ще 7 липня НКРЕКП вже схвалювала тариф "Укренерго" у такому ж розмірі, проте для остаточного затвердження потрібно було усунути законодавчу колізію.

Проблема була у формулюванні закону про market coupling №4834-IX. Документ забороняв включати спеціальні обов'язки у тариф "Укренерго", і ця норма мала запрацювати лише з 1 січня 2030 року.

Через технічну помилку секретаріату енергетичного комітету Верховної Ради цю деталь не внесли у прикінцеві положення закону.

Пізніше Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства - законопроєкт №14067, який підписав президент України Володимир Зеленський.

Тим часом в Україні змінюються тарифи і в інших сферах. Нагадаємо, з 1 серпня 2026 року у Львові теж зросте тариф на воду.