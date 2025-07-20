З 1 серпня вводяться мита: у Трампа підтвердили жорсткий дедлайн

США не будуть продовжувати паузу для введення мит. Із серпня тарифи набудуть чинності.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News.
США не будуть продовжувати паузу для введення мит. Із серпня тарифи набудуть чинності Під час ефіру він висловив упевненість, що адміністрація Трампа укладе торговельні угоди з партнерами найближчими тижнями. Тобто до того, як проти десятків країн набудуть чинності високі мита.
При цьому він підтвердив, що тарифи набудуть чинності 1 серпня.
"Наступні два тижні будуть занесені в книгу рекордів. Президент (США Дональд Трамп - ред.) має намір виконати обіцянки американському народу", - сказав Лютник.
У липні Трамп розіслав листи 25 торговельним партнерам, включно з Канадою, Мексикою та Євросоюзом. Президент попередив їх про підвищення мит з 1 серпня, якщо вони не укладуть угоду.
До цього адміністрація місяцями підштовхувала країни до укладення торговельних угод зі США, але поки що офіційно оголошено лише про кілька угод.
Згідно з опитуванням CBS, 61% американців вважають, що адміністрація занадто зосереджена на митах.
Однак Лютник заявив, що американський народ "полюбить угоди, які укладаємо я і президент Трампа", і стверджує, що стратегія глави Білого дому з розсилки листів про тарифи призвела до прогресу.
"Це змусило ці країни сісти за стіл переговорів, і вони або відкриють свої ринки, або заплатять мито", - сказав міністр торгівлі.
Одними з найбільш пильно спостережуваних - є переговори з ЄС. Минулого року США торгували товарами з блоком із 27 країн на 975,9 млрд доларів. Це більше, ніж з будь-якою іншою країною окремо.
Трамп зі свого боку пригрозив запровадити 30% мито на експорт до США починаючи з серпня, на відміну від 20%, які він ненадовго запровадив для Європи у квітні.
В інтерв'ю CBS Лютник заявив, що впевнений, що "ми укладемо угоду", зазначивши, що раніше сьогодні вранці говорив із провідним європейським торговельним переговірником.
Додатково він назвав 1 серпня "жорстким терміном" і заявив, що США планують почати стягувати більш високі мита на початку наступного місяця, додавши, що "ніяких відстрочок надано не буде".
"(Але - ред.) ніщо не заважає країнам вести з нами діалог після 1 серпня", - додав Лютник.
Нагадаємо, сьогодні Bloomberg повідомило, що посли ЄС мають зустрітися наступного тижня, щоб розробити план заходів реагування на випадок відсутності торговельної угоди з Трампом.
Також джерела видання повідомили, що переговори минулого тижня у Вашингтоні - поки що не принесли стійкого прогресу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.