З 1 серпня вводяться мита: у Трампа підтвердили жорсткий дедлайн

США не будуть продовжувати паузу для введення мит. Із серпня тарифи набудуть чинності Під час ефіру він висловив упевненість, що адміністрація Трампа укладе торговельні угоди з партнерами найближчими тижнями. Тобто до того, як проти десятків країн набудуть чинності високі мита.

При цьому він підтвердив, що тарифи набудуть чинності 1 серпня.

"Наступні два тижні будуть занесені в книгу рекордів. Президент (США Дональд Трамп - ред.) має намір виконати обіцянки американському народу", - сказав Лютник.

У липні Трамп розіслав листи 25 торговельним партнерам, включно з Канадою, Мексикою та Євросоюзом. Президент попередив їх про підвищення мит з 1 серпня, якщо вони не укладуть угоду.

До цього адміністрація місяцями підштовхувала країни до укладення торговельних угод зі США, але поки що офіційно оголошено лише про кілька угод.

Згідно з опитуванням CBS, 61% американців вважають, що адміністрація занадто зосереджена на митах.

Однак Лютник заявив, що американський народ "полюбить угоди, які укладаємо я і президент Трампа", і стверджує, що стратегія глави Білого дому з розсилки листів про тарифи призвела до прогресу.

"Це змусило ці країни сісти за стіл переговорів, і вони або відкриють свої ринки, або заплатять мито", - сказав міністр торгівлі.

Одними з найбільш пильно спостережуваних - є переговори з ЄС. Минулого року США торгували товарами з блоком із 27 країн на 975,9 млрд доларів. Це більше, ніж з будь-якою іншою країною окремо.

Трамп зі свого боку пригрозив запровадити 30% мито на експорт до США починаючи з серпня, на відміну від 20%, які він ненадовго запровадив для Європи у квітні.

В інтерв'ю CBS Лютник заявив, що впевнений, що "ми укладемо угоду", зазначивши, що раніше сьогодні вранці говорив із провідним європейським торговельним переговірником.

Додатково він назвав 1 серпня "жорстким терміном" і заявив, що США планують почати стягувати більш високі мита на початку наступного місяця, додавши, що "ніяких відстрочок надано не буде".

"(Але - ред.) ніщо не заважає країнам вести з нами діалог після 1 серпня", - додав Лютник.