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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

С 1 августа вводятся пошлины: у Трампа подтвердили жесткий дедлайн

Фото: министр торговли США Говард Лютник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США не будут продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят в силу.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

США не будут продлевать паузу для введения пошлин. С августа тарифы вступят В ходе эфира он выразил уверенность, что администрация Трампа заключит торговые соглашения с партнерами в ближайшие недели. То есть до того, как против десятков стран вступят в силу высокие пошлины.

При этом он подтвердил, что тарифы вступят в силу 1 августа.

"Следующие две недели будут занесены в книгу рекордов. Президент (США Дональд Трамп - ред.) намерен выполнить обещания американскому народу", - сказал Лютник.

В июле Трамп разослал письма 25 торговым партнерам, включая Канаду, Мексику и Евросоюз. Президент предупредил их о повышении пошлин с 1 августа, если они не заключат сделку.

До этого администрация месяцами подталкивала страны к заключению торговых соглашений с США, но пока официально объявлено лишь о нескольких сделках.

Согласно опросу CBS, 61% американцев считают, что администрация слишком сосредоточена на пошлинах.

Однако Лютник заявил, что американский народ "полюбит соглашения, которые заключаем я и президент Трампа", и утверждает, что стратегия главы Белого дома по рассылке писем о тарифах привела к прогрессу.

"Это заставило эти страны сесть за стол переговоров, и они либо откроют свои рынки, либо заплатят пошлину", - сказал министр торговли.

Одними из наиболее пристально наблюдаемых - являются переговоры с ЕС. В прошлом году США торговали товарами с блоком из 27 стран на 975,9 млрд долларов. Это больше, чем с любой другой страной в отдельности.

Трамп в свою очередь пригрозил ввести 30% пошлину на экспорт в США начиная с августа, в отличие от 20%, которые он ненадолго ввел для Европы в апреле.

В интервью CBS Лютник заявил, что уверен, что "мы заключим сделку", отметив, что ранее сегодня утром говорил с ведущим европейским торговым переговорщиком.

Дополнительно он назвал 1 августа "жестким сроком" и заявил, что США планируют начать взимать более высокие пошлины в начале следующего месяца, добавив, что "никаких отсрочек предоставлено не будет".

"(Но - ред.) ничто не мешает странам вести с нами диалог после 1 августа", - добавил Лютник.

В ЕС готовят ответные меры

Напомним, сегодня Bloomberg сообщило, что послы ЕС должны встретиться на следующей неделе, чтобы разработать план мер реагирования на случай отсутствия торговой сделки с Трампом.

Также источники издания сообщили, что переговоры на прошлой неделе в Вашингтоне - пока не принесли устойчивого прогресса.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиКанадаМексикаДональд Трамп