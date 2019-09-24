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С 1 октября в Украине водителям нужно ездить с включенными фарами

Новости » Общество   

Требование будет действовать до 1 мая

В Украине со вторника, 1 октября, вводится обязательное требование для водителей - ездить в дневное время суток за городом с включенными фарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской полиции в Facebook.

Как сообщается, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

"Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 19 сентября в Киев со стороны города Борисполя ограничили въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Ограничения действуют на постоянной основе каждое утро с 07:00 до 10:00.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Также в Киеве был закрыт на ремонт пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса (от улицы Тулузы до улицы Серкова). Ремонтне работы продлятся до мая 2020 года.

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