С 1 января Минобороны начнет работать с новыми полномочиями, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Он отметил, что в 2019 году Минобороны заработает с новой философией

С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями. Об этом после церемонии увольнения со службы генералов и офицеров аппарата Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины заявил Степан Полторак, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"2018 был годом вызовов, угроз и открытой агрессии РФ. Был год, когда принимались очень важные и своевременные решения. Я хотел бы сказать слова благодарности нашему народу. Народ всегда помогает армии, а армия должна защитить свой народ", - сказал он.



"Это был год, когда мы продолжили реформу вооруженных сил, реформу кадрового обеспечения и кадрового состава , построением новой инфраструктуры. А также это был год формирования воина - нового, патриотического и такого, который доверяет своему командиру. Это основа и главный фактор армии, которая выполнит свой конституционный долг. Это год, когда мы должны завершить реформу. С 1 января Минобороны должно начать работать с новой философией и структурой, новыми полномочиями. Мы выполнили все основные мероприятия, которые предусматривались", - добавил он.

Также Полторак рассказал о ситуации в Азовском море. Он отметил, что если Украина не пройдет Керченским проливом, то это будет означать, что она отказывается от своей территории.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, инцидент в Керченском проливе стал для украинцев одним из главных событий 2018 года.