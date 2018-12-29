З 1 січня Міноборони почне працювати з новими повноваженнями, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Він зазначив, що у 2019 році Міноборони запрацює з новою філософією

З 1 січня Міноборони має почати працювати з новою філософією і структурою, новими повноваженнями. Про це після церемонії звільнення зі служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України заявив Степан Полторак, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"2018 був роком викликів, загроз і відкритої агресії РФ. Був рік, коли приймалися дуже важливі і своєчасні рішення. Я хотів би сказати слова вдячності нашому народу. Народ завжди допомагає армії, а армія має захистити свій народ", - сказав він.



"Це був рік, коли ми продовжили реформу збройних сил, реформу кадрового забезпечення та кадрового складу , побудовою нової інфраструктури. А також це був рік формування воїна- нового, патріотичного та такого, який довіряє своєму командиру. Це основа та головний чинник армії, яка виконає свій конституційний обов'язок. Це рік, коли ми маємо завершити реформу. З 1 січня Міноборони має почати працювати з новою філософією і структурою, новими повноваженнями. Ми виконали всі основні заходи, які передбачались", - додав він.

Також Полторак розповів про ситуацію в Азовському морі. Він відзначив, якщо Україна не пройде Керченською протокою, то це означатиме, що вона відмовляється від своєї території.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, інцидент у Керченській протоці став для українців однією з головних подій 2018 року.