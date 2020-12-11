ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Почти 1 млрд доз вакцин от COVID готовы для механизма COVAX, - ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса. В механизме в настоящее время для получения вакцины участвуют 189 стран.

Самые читаемые новости

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

"В рамках Фонда COVAX уже обеспечено почти 1 миллиард доз трех кандидатов на вакцины против COVID-19, и в настоящее время в нем участвуют 189 стран", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 14 декабря Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

В начале декабря Минздрав также подавал заявку на вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗвакцина от коронавируса