Почти 1 млрд доз вакцин от COVID готовы для механизма COVAX, - ВОЗ

Глобальная инициатива COVAX получила почти 1 млрд доз вакцины от коронавируса. В механизме в настоящее время для получения вакцины участвуют 189 стран.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

"В рамках Фонда COVAX уже обеспечено почти 1 миллиард доз трех кандидатов на вакцины против COVID-19, и в настоящее время в нем участвуют 189 стран", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 14 декабря Министерство здравоохранения подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина бесплатно получит количество доз вакцины для 4 млн населения.

В начале декабря Минздрав также подавал заявку на вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что Украина готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставке вакцины от COVID-19. Украина до конца года подпишет два соглашения с COVAX.