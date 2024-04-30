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До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Киев, Украина, Вторник 30 апреля 2024 16:24
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До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес Фото: Гранты на бизнес ветеранам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Ветераны и члены семей участников боевых действий могут получить от государства до 1 млн грн на развитие собственного дела. Победителями грантовой программы стали уже более 550 предпринимателей.

Как ветеранам можно получить деньги на свой бизнес, в комментарии РБК-Украина рассказал начальник управления финансового обеспечения проектов Финансового департамента Государственного центра занятости Сергей Шепитько.

Кто может получить грант для ветеранов

Стать участниками программы "Грант для ветеранов и их супругов" могут участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, а также их жены или мужья, объясняет Сергей Шепитько. Также подать на грант могут ФЛП, которые уже действуют и планируют расширить свой бизнес.

"Потенциальный грантополучатель – это лицо от 18 до 65 лет. Если заявитель является участником боевых действий или является лицом с инвалидностью в результате войны и претендует на грант от 500 тысяч до 1 млн грн, то он должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 36 месяцев до момента подачи заявления", – рассказывает специалист.

Основным требованием для участия в программе является создание новых рабочих мест и трудоустройство наемных работников.

Но не могут участвовать в программе люди, которые:

  • находятся или ведут деятельность на оккупированной территории, в России или Белоруссии;
  • находятся под санкциями;
  • имеют открытые производства по делу о банкротстве;
  • зарегистрированы как кредитная или страховая организация, инвестиционный или негосударственный пенсионный фонд, участник рынка ценных бумаг и ломбард;
  • занимаются обменом валют, производством или изготовлением оружия, алкоголя или табачных изделий;
  • привлечены к уголовной ответственности по коррупции;
  • являются руководителями и/или учредителями и/или конечными бенефициарными владельцами более чем у 5 налогоплательщиков;
  • имеют статус общественного деятеля.

До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Фото: Получить грант могут участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны (gettyimages.com)

Алгоритм действий для тех, кто хочет получить такой грант

В Государственном центре занятости объясняют, что для получения грантовых средств нужно осуществить четыре основных шага.

1. Составить бизнес-план.

2. Подать заявку на получение гранта вместе с бизнес-планом и другими необходимыми документами через портал Дія. Документы передаются уполномоченному банку, где осуществляется проверка деловой репутации заявителя.

3. Заявитель проходит собеседование в региональном центре занятости, в ходе которого защищает перед комиссией свою бизнес-идею. Окончательное решение о предоставлении гранта принимается Государственным центром занятости на основании результатов проверки уполномоченным банком, собеседования с получателем и анализа заявки.

4. После получения положительного решения – создать ФЛП и открыть счет в уполномоченном банке для получения средств.

В зависимости от размера гранта, необходимо создать новые рабочие места в течение 6 месяцев с даты получения средств и трудоустроить на них работников общим сроком не менее чем на 24 месяца.

До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Фото: Грант можно получить на сумму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Какую сумму могут получить на свое дело ветераны

Ветераны могут получить грант на свой бизнес до 1 млн грн с разными условиями.

  • до 250 тысяч гривен – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), в случае обязательства создать после получения гранта одно рабочее место и трудоустроить одного наемного работника;
  • от 250 до 500 тысяч гривен – для члена семьи в случае обязательства создать после получения гранта 2 новых рабочих места и трудоустроить двух наемных работников;
  • от 500 тысяч до 1 млн гривен – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель, срок регистрации которого составляет не менее 36 месяцев (3 года) до момента подачи заявления на получение гранта при создании 4 новых рабочих мест и трудоустроить на них наемных работников, из которых не менее двух являются участниками боевых действий и/или лицами с инвалидностью в результате войны.

Гранты в размере до 500 тыс. грн и 1 млн гривен предоставляются при софинансировании: 70% стоимости проекта – за счет гранта, не менее 30% – за счет средств получателя (собственных или кредитных).

Полученные средства предприниматель должен вернуть в течение 3 лет через уплату налогов и сборов, в первую очередь – за трудоустроенных людей.

"Если сумма уплаченных налогов и сборов меньше, чем полученный грант, то предприниматель должен вернуть разницу не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором истекает трехлетний срок реализации его проекта", – отмечает Сергей Шепитько.

Какой бизнес открывают ветераны на гранты

По данным Минэкономики, по состоянию на 29 апреля 2024 года принято 552 решения о предоставлении грантов для ветеранов и другого из супругов. Больше всего бизнес открывают в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарни (16%), услуги (8%).

Каждый бизнес, который открывают ветераны – в чем-то уникален. К примеру, ветеран из Полтавы Игорь Ященко после демобилизации получил грант и создает развлекательное пространство, где можно и кофе выпить, и сходить на шопинг, и поработать. А жена военного Олеся Гадун получила грант и открыла в Нововолынске новый магазин сладостей. Военнослужащий из Краматорска Дмитрий Пархоменко открыл птицеферму на Буковине.

До 1 миллиона гривен. Как ветеранам получить грант на свой бизнес

Фото: Военнослужащий из Краматорска, получивший грант (скриншот с видео youtube.com/ Черновцы.C4)

Ветеран Ярослав Рябченко из Киева ранее занялся бизнесом – оптовой торговлей металлоизделиями, разнообразными крепежами и крепежными системами. С началом широкомасштабного вторжения у бизнесмена появилась идея сменить направление деятельности. Благодаря участию в программе "Гранты для ветеранов", он смог реализовать проект по изготовлению и реализации саперных инструментов для обезвреживания боеприпасов и средств для гуманитарного разминирования.

Напомним, мы писали, что предприниматели в Харькове и области могут получить микрогрант от государства.

Также мы сообщали, что ветераны и переселенцы могут получить грант в поддержку микробизнесов. Международная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс.

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ФОП Бизнес Ветеран
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