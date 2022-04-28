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С 1 мая по 2000-3000 гривен будут платить переселенцам из 8 областей: полный перечень громад

Фото: по 2000-3000 гривен с мая будет платить жителям 8 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты по 2000-3000 гривен. Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

По состоянию на 27.04 в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (4 общины), Донецкой (66 общин - все), Луганской (37 общин - все), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, которые являются временно оккупированными;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировании);
  • территории, на которых ведутся активные боевые действия.

"Подчеркиваем, что громады Донецкой и Луганской областей находятся в данном перечне в полном составе. То есть, с 1 мая все внутренне перемещенные лица, которые зарегистрированы в этих громадах, гарантированно получат денежную помощь от государства", - говорится в сообщении.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Заявление на пособие на жительство можно подать дистанционно через приложение "Дія", или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица громады или ЦПАУ.

Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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