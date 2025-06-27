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З 1 липня довідку ВПО можуть анулювати: кого і чому перевірятимуть

Фото: Переселенці в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із 1 липня Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньо переміщені особи (ВПО) за межами України понад 90 днів. У разі підтвердження - довідку ВПО можуть скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету міністрів №376.

Коли можуть відкликати довідку ВПО

Якщо виявиться, що особа безперервно перебувала за кордоном більше 90 календарних днів, проводиться додаткова перевірка. Якщо підтвердиться виїзд на постійне місце проживання за кордон - довідку можуть анулювати.

Однак варто пам’ятати, що до 90-денного терміну не зараховуються дні, проведені за кордоном:

  • у службовому відрядженні;
  • на лікуванні, реабілітації або оздоровленні дітей;
  • під час стажування;
  • у зв’язку зі смертю родича чи доглядом за хворою дитиною;
  • через перебування в лікарнях, судах або правоохоронних органах.

Усі ці обставини мають бути офіційно підтверджені документально.

Як поновити довідку

Якщо довідку скасували, але людина повернулася до України, її можна поновити - на підставі особистої заяви.

Зміни набувають чинності з 1 липня 2025 року.

Раніше РБК-Україна писало, що внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу на проживання, але виїхали за кордон, можуть поновити виплати після повернення в Україну. Для цього потрібно повторно зареєструватися як ВПО та відповідати встановленим критеріям, зокрема бути особою з інвалідністю, пенсіонером, вагітною або відповідати умовам для виплат на сім’ю. Виплати можуть відновити на 6 місяців.

Також ми розповідали про оновлення правил для внутрішньо переміщених осіб з квітня 2025 року. Тепер військові можуть отримати статус ВПО, змінено й вимоги до адреси проживання, посилено контроль за перебуванням за кордоном, а також передбачено тимчасове припинення виплат у разі отримання субсидії на оренду.

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Внутрішньо переміщені особи