З 1 липня довідку ВПО можуть анулювати: кого і чому перевірятимуть

Коли можуть відкликати довідку ВПО

Якщо виявиться, що особа безперервно перебувала за кордоном більше 90 календарних днів, проводиться додаткова перевірка. Якщо підтвердиться виїзд на постійне місце проживання за кордон - довідку можуть анулювати.

Однак варто пам’ятати, що до 90-денного терміну не зараховуються дні, проведені за кордоном:

у службовому відрядженні;

на лікуванні, реабілітації або оздоровленні дітей;

під час стажування;

у зв’язку зі смертю родича чи доглядом за хворою дитиною;

через перебування в лікарнях, судах або правоохоронних органах.

Усі ці обставини мають бути офіційно підтверджені документально.

Як поновити довідку

Якщо довідку скасували, але людина повернулася до України, її можна поновити - на підставі особистої заяви.

Зміни набувають чинності з 1 липня 2025 року.