С 1 июля справку ВПЛ могут аннулировать: кого и почему будут проверять

Когда могут отозвать справку ВПЛ

Если окажется, что лицо непрерывно находилось за границей более 90 календарных дней, проводится дополнительная проверка. Если подтвердится выезд на постоянное место жительства за границу - справку могут аннулировать.

Однако стоит помнить, что в 90-дневный срок не засчитываются дни, проведенные за границей:

в служебной командировке;

на лечении, реабилитации или оздоровлении детей;

во время стажировки;

в связи со смертью родственника или уходом за больным ребенком;

из-за пребывания в больницах, судах или правоохранительных органах.

Все эти обстоятельства должны быть официально подтверждены документально.

Как восстановить справку

Если справку отменили, но человек вернулся в Украину, ее можно восстановить - на основании личного заявления.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2025 года.