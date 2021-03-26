Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 декабря зарплаты педагогов вырастут на почти 9%. До этого зарплаты педагогам повысили с 1 января.
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
"Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличен на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение - еще почти на 9%", - говорится в сообщении.
Указано, что с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.
Как писало РБК-Украина, в государственном бюджете Украины на 2021 год на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн. Это на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году.
За эти средства будет осуществляться оплата труда более 400 тысяч учителей.
Напомним, Министерство образования и науки Украины предлагает повысить должностные оклады медицинских работников учебных заведений на 50%. Из местных бюджетов в 2021 году на это нужно 650 млн гривен.
Проект постановления КМУ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.