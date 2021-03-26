Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%. До цього зарплати педагогам підвищили з 1 січня.

"Говорячи про зусилля МОН для забезпечення гарантій на гідні умови праці освітян, Сергій Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшено на 20%. З 1 грудня поточного року заплановане чергове підвищення – ще майже на 9%", - сказано у повідомленні. Вказано, що з 1 січня і на період до скасування карантину запроваджено доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.