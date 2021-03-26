Глава Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати освітян зростуть на майже 9%. До цього зарплати педагогам підвищили з 1 січня.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
"Говорячи про зусилля МОН для забезпечення гарантій на гідні умови праці освітян, Сергій Шкарлет нагадав, що з 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшено на 20%. З 1 грудня поточного року заплановане чергове підвищення – ще майже на 9%", - сказано у повідомленні.
Вказано, що з 1 січня і на період до скасування карантину запроваджено доплати в розмірі 20% від посадового окладу для медичних працівників закладів освіти.
Як писало РБК-Україна, у державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн. Це на 18,7 млрд грн більше ніж у 2020 році.
За ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тисяч учителів.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України пропонує підвищити посадові оклади медичних працівників закладів освіти на 50%. З місцевих бюджетів у 2021 році на це потрібно 650 млн гривень.
Проект постанови КМУ оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.