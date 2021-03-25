Почти 1,7 млн гривен зарплаты. Уруский задекларировал свыше 2,6 млн гривен доходов

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский указал 2 604 468 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Зарплата составляет 1 667 599 млн грн.
Заработная плата Уруского составила 1 380 822 и 286 777 грн. Доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав)
- 875 075 грн, 25 тыс. грн, 2500 грн, 33 334 грн и 960 грн.
Вице-премьер указал в декларации 50 тысяч долларов наличкой и 758 тысяч 135 грн остатка по кредиту на автомобиль.
Чиновник владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области. Также совместно с женой и двумя сыновьями владеет квартирой (93,3 кв. м) в столице (у каждого 25%).
В собственности у жены вице-премьера земельные участки (1,5 тыс., 2 тыс. 470 и 2 тыс. 266 кв. м) и недостроенный дом (505 кв. м) в Киевской области.
Согласно декларации, Уруский владеет двумя автомобилями BMW G30 530i 2019 года выпуска и Volkswagen CC 2012 года выпуска, а в собственности его жены - Peugeot 2008 2014 года выпуска.
Напомним, в середине февраля глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что фракция "Слуга народа" пока не рассматривает вопрос отставки Уруского.
Нардеп отмечал, что для начала необходимо исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в его работе.
Как писало РБК-Украина, в конце января Кабинет министров уволил заместителя Уруского Виталия Немилостивого. Он ездил выпившим и поскандалил с патрульными.