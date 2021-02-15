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"Слуга народа" пока не рассматривает вопрос отставки Уруского, - Гетманцев

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 19:56
"Слуга народа" пока не рассматривает вопрос отставки Уруского, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что фракция "Слуга народа" пока не рассматривает вопрос отставки вице-премьер-министра Олега Уруского. Он отметил, что для начала необходимо исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в его работе.

Об этом заявил перед заседанием фракции "Слуга народа", которое транслировало "УНН".

"На сегодняшний день вопрос отставки (Уруского - ред.) не рассматривается. Мы должны исчерпать все возможности для урегулирования проблемных вопросов в его деятельности, совместно исправить ошибки, а уже потом принимать кадровые решения. Ошибки есть у всех, у кого больше, у кого-то меньше. Наша задача исправить их", - заявил Гетманцев.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможивания авто на еврономерах.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на заседании фракции собирается рассмотреть кадровые вопросы.

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