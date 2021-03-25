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Майже 1,7 млн гривень зарплати. Уруський задекларував понад 2,6 млн гривень доходів

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 14:13
Майже 1,7 млн гривень зарплати. Уруський задекларував понад 2,6 млн гривень доходів Фото: Олег Уруський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вказав 2 604 468 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за минулий рік. Зарплата становить 1 667 599 млн грн.

Про це свідчить е-декларація віце-прем'єра, опублікована на сайті НАЗК.

Заробітна плата Уруського склала 1 380 822 і 286 777 грн. Дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав)
- 875 075 грн, 25 тис. грн, 2500 грн, 33 334 грн і 960 грн.

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