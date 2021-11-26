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Более 1,3 тысяч клиентов "Николаевгаза" заключили договоры на техобслуживание сетей

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Николаев, Пятница 26 ноября 2021 18:23
Более 1,3 тысяч клиентов "Николаевгаза" заключили договоры на техобслуживание сетей Фото: газовая труба (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Николаевгаз" обработала более 7 тысяч вызовов. Почти 6,3 тысяч звонков на номер 104 связаны с утечками газа на внутренних газовых сетях.

Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

"Анализ аварийных вызовов показывает, что основными причинами утечек газа являются самовольная замена или установка газовых приборов, несоблюдение требований безопасности при использовании газовых приборов, а также ненадлежащее техническое состояние внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, преимущественно утечки газа возникают в тех домовладениях, где владельцы пренебрегают проведением регулярного технического обслуживания внутренних сетей газоснабжения. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ответственным за состояние внутридомовых систем является собственник домовладения или совладельцы многоквартирного дома. Они должны позаботиться о своей безопасности, заключив договор на проведение технического обслуживания газовых сетей.

"Для наших клиентов услуга по техническому обслуживанию сетей – это гарантия безопасного газоснабжения на целый год. С начала 2021 года с нами заключили договоры 1356 наших клиентов", – говорит технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

В компании отметили, что выполнение этих работ может производить компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, материально-техническую базу и квалифицированный персонал. "Николаевгаз" предоставляет услугу по техническому обслуживанию сетей на договорной основе. Каждый потребитель может обратиться в газораспределительную компанию и заключить соответствующий договор.

Заключив договор на техническое обслуживание газовых сетей с АО "Николаевгаз", клиент получает услугу, которая включает:

  • обследование газовой сети на предмет утечек газа от ввода в дом (квартиру) до газовых приборов;
  • приборный контроль плотности соединений газопроводов;
  • проверка герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;
  • проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;
  • устранение утечек на муфтовых соединениях;
  • техническое обслуживание газового оборудования.

Также в компании отметили, что в стоимость договора не включен ремонт сетей и приборов учета.

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