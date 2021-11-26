ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 1,3 тисяч клієнтів "Миколаївгазу" уклали договори на техобслуговування мереж

Новость на русском →
Миколаїв, П'ятниця 26 листопада 2021 18:23
Більше 1,3 тисяч клієнтів "Миколаївгазу" уклали договори на техобслуговування мереж Фото: газова труба (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

З початку року аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" опрацювала понад 7 тисяч викликів. Майже 6,3 тисяч дзвінків на номер 104 пов'язані з витоками газу на внутрішніх газових мережах.

Про це повідомляє прес-служба "Николаевгаза".

"Аналіз аварійних викликів показує, що основними причинами витоків газу є самовільна заміна або установка газових приладів, недотримання вимог безпеки при використанні газових приладів, а також неналежний технічний стан внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, переважно витоки газу виникають у тих домоволодіннях, де власники нехтують проведенням регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги", відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння або співвласники багатоквартирного будинку. Вони повинні подбати про свою безпеку, уклавши договір на проведення технічного обслуговування газових мереж.

"Для наших клієнтів послуга з технічного обслуговування мереж - це гарантія безпечного газопостачання на цілий рік. З початку 2021 року з нами уклали договори 1356 наших клієнтів", – говорить технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

У компанії відзначили, що виконання цих робіт може виробляти компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу і кваліфікований персонал. "Миколаївгаз" надає послугу з технічного обслуговування мереж на договірній основі. Кожен споживач може звернутися в газорозподільну компанію і укласти відповідний договір.

Уклавши договір на технічне обслуговування газових мереж з АТ "Миколаївгаз", клієнт отримує послугу, яка включає:

  • обстеження газової мережі на предмет витоків газу від введення в будинок (квартиру) до газових приладів;
  • приладовий контроль щільності з'єднань газопроводів;
  • перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
  • перевірка працездатності та змащення запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;
  • усунення витоків на муфтових з'єднаннях;
  • технічне обслуговування газового обладнання.

Також в компанії відзначили, що у вартість договору не включений ремонт мереж і приладів обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Газ
NEWS
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
Держпереворот і Ахметов, імовірність війни і Путін: основні заяви Зеленського на марафоні
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує