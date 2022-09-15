Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки

Оккупанты в четверг, 15 сентября, били по пяти общинам Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"После 11 утра россияне били из минометов 120 мм - 5 мин и из ствольной артиллерии, 10 снарядов", - рассказал Живицкий об обстреле Великописаревской общины.
По информации главы области, оккупанты из минометов и САУ обстреляли Белопольскую общину, а только из минометов били по Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.
В результате обстрелов есть попадание в электрическую подстанцию, поэтому в одном из населенных пунктов отсутствует свет.
Напомним, что ранее оккупанты ударили по двум общинам в Сумской области.
Также, 10 сентября, оккупанты за день более 70 раз ударили по Сумской области.
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