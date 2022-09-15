Гатили з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу

Окупанти у четвер, 15 вересня, гатили по п'ятьох громадах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм - 5 мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів", - розповів Живицький про обстріл Великописарівської громади.

За інформацією очільника області, окупанти із мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів гатили по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.

Внаслідок обстрілів є влучання в електричну підстанцію, тому в одному з населених пунктів відсутнє світло.