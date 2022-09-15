Били из минометов и САУ: в Сумской ОВА рассказали об обстрелах за сутки

Оккупанты в четверг, 15 сентября, били по пяти общинам Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"После 11 утра россияне били из минометов 120 мм - 5 мин и из ствольной артиллерии, 10 снарядов", - рассказал Живицкий об обстреле Великописаревской общины.

По информации главы области, оккупанты из минометов и САУ обстреляли Белопольскую общину, а только из минометов били по Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах.

В результате обстрелов есть попадание в электрическую подстанцию, поэтому в одном из населенных пунктов отсутствует свет.