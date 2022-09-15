Гатили з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу
Окупанти у четвер, 15 вересня, гатили по п'ятьох громадах Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм - 5 мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів", - розповів Живицький про обстріл Великописарівської громади.
За інформацією очільника області, окупанти із мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів гатили по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.
Внаслідок обстрілів є влучання в електричну підстанцію, тому в одному з населених пунктів відсутнє світло.
Нагадаємо, що раніше окупанти вдарили по двох громадах у Сумській області.
Також, 10 вересня, окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області.
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