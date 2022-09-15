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Гатили з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 22:25
Гатили з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу Фото: Гатили з мінометів та САУ: в Сумській ОВА розповіли про обстріли за добу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти у четвер, 15 вересня, гатили по п'ятьох громадах Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм - 5 мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів", - розповів Живицький про обстріл Великописарівської громади.

За інформацією очільника області, окупанти із мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів гатили по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.

Внаслідок обстрілів є влучання в електричну підстанцію, тому в одному з населених пунктів відсутнє світло.

Нагадаємо, що раніше окупанти вдарили по двох громадах у Сумській області.

Також, 10 вересня, окупанти за день понад 70 разів вдарили по Сумській області.

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