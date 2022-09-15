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Нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов на Донецком направлении (видео)

Фото: Нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на близкой дистанции уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Спецназовцы Национальной гвардии Украины Южного региона освобождают наши земли", - говорится в сообщении.

По информации военных, это сражение произошло на Донецком направлении.

Напомним, что бойцы подразделения Kraken показали, как освобождали Балаклею от оккупантов.

Также разведка показала уничтожение вражеской системы радиоэлектронной борьбы на видео.

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