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США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи

Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.

Санкции были введены против:

  • Кадырова Рамзана Ахматовича;
  • Кадыровой Айшат Рамзановны;
  • Кадыровой Карины Рамзановны;
  • Кадыровой Медни Мусаевны;
  • Кадыровой Табарик Рамзановны.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что так называемая "спецоперация" перешла в военные действия против Украины.

Также, в Украине объявили подозрение Кадырову и двум его приспешникам.

Ранее, США уже вводили санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.

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