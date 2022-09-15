США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов США.
Санкции были введены против:
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что так называемая "спецоперация" перешла в военные действия против Украины.
Также, в Украине объявили подозрение Кадырову и двум его приспешникам.
Ранее, США уже вводили санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова.
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