В СНБО показали послу США, как контролируют предоставленное партнерами оружие

В Украине презентовали модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СНБО Украины.
Секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.
Данилов подчеркнул, что благодаря системе "СОТА" все вооружение, которое предоставляется партнерами, находится под тщательным контролем государства "от момента пересечения границы до распределения на местах".
"В системе "СОТА" есть ряд других модулей, которые позволяют руководству государства "понимать настоящее и строить прогнозы на будущее" на основе верифицированных данных", - говорится в сообщении.
Бринк приветствовала инициативу по разработке подобной системы контроля снабжения западной военной помощи. Также во время встречи был обсужден дальнейшее развитие украинско-американского сотрудничества и усиление поддержки от США.
Напомним, что Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.
Также, в Раде создали ВСК для контроля за поставкой оружия в Украину. Комиссия была создана по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака.
Раньше, в офисе президента заявляли, что заявления о якобы контрабанде западного вооружения из Украины никак не повлияли на объемы помощи Украине.
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