В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю

В Україні презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО України.
Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.
Данілов наголосив, що завдяки системі "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".
"У системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних", - йдеться у повідомленні.
Брінк привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Також під час зустрічі був обговорений подальший розвиток українсько-американського співробітництва та посилення підтримки від США.
Нагадаємо, що Україна використовує три системи контролю за озброєнням, яке надали міжнародні партнери.
Також, в Раді створили ТСК для контролю за постачанням зброї в Україну. Комісія була створена з пропозиції голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Раніше, в офісі президента заявляли, що заяви про нібито контрабанду західного озброєння з України ніяк не вплинули на обсяги допомоги Україні.
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