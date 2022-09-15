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В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю

Фото: В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку РНБО України.

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Данілов наголосив, що завдяки системі "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

"У системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних", - йдеться у повідомленні.

Брінк привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Також під час зустрічі був обговорений подальший розвиток українсько-американського співробітництва та посилення підтримки від США.

Нагадаємо, що Україна використовує три системи контролю за озброєнням, яке надали міжнародні партнери.

Також, в Раді створили ТСК для контролю за постачанням зброї в Україну. Комісія була створена з пропозиції голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше, в офісі президента заявляли, що заяви про нібито контрабанду західного озброєння з України ніяк не вплинули на обсяги допомоги Україні.

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