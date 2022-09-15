В РНБО показали послу США, як контролюють надану партнерами зброю

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Данілов наголосив, що завдяки системі "СОТА" усе озброєння, яке надається партнерами, знаходиться під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

"У системі "СОТА" є ряд інших модулів, які дозволяють керівництву держави "розуміти сьогодення і будувати прогнози на майбутнє" на основі верифікованих даних", - йдеться у повідомленні.

Брінк привітала ініціативу з розробки подібної системи контролю постачання західної військової допомоги. Також під час зустрічі був обговорений подальший розвиток українсько-американського співробітництва та посилення підтримки від США.