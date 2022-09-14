Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.
Во время разговора
Напомним, что вчера Шольц полтора часа призвал Путина вывести войска из Украины.
Ранее, Шольц заявлял, что собирается продолжать переговоры с Путиным.
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