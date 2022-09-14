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Шольц заявил, что Путин до сих пор не считает ошибкой вторжение в Украину

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибочным решение о полномасштабном вторжении России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"К сожалению, я не могу сказать вам, что у Путина сложилось впечатление, что начинать эту войну было ошибкой", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, пока нет никаких признаков того, что у Путина появятся новые взгляды.

Во время разговора

Напомним, что вчера Шольц полтора часа призвал Путина вывести войска из Украины.

Ранее, Шольц заявлял, что собирается продолжать переговоры с Путиным.

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