Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну

"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що розпочинати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.

Під час розмови