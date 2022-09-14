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Шольц заявив, що Путін досі не вважає помилкою вторгнення в Україну

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін і досі не вважає помилковим рішення щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що розпочинати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.

Під час розмови

Нагадаємо, що вчора Шольц півтори години закликав Путіна вивести війська з України.

Раніше, Шольц заявляв, що збирається продовжувати переговори з Путіним.

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