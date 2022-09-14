ООН договаривается с Киевом и Москвой о возобновлении экспорта российского аммиака, - FT

ООН пытается договориться с Украиной и РФ о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Это должно снизить мировые цены на удобрения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Дипломаты ООН ведут переговоры с Киевом и Москвой по повторному открытию аммиачного трубопровода из России к побережью Черного моря Украины. Аммиак является ключевым ингредиентом в производстве нитратных удобрений.
Официальная представительница ООН Ребека Гринспан подтвердила факт переговоров. Это должно укрепить приверженность президента России Владимира Путина действующему соглашению о поставках зерна.
"Переговоры продвигаются в правильном направлении, и все стороны на всех уровнях прилагают все усилия для обеспечения положительного результата", - заявила Гринспан.
Она говорит, что эти переговоры продолжаются в срочном порядке, чтобы предотвратить продовольственный кризис в глобальном масштабе. В случае успеха такой сделки, ежегодно из РФ будут отгружать 2 миллиона тонн аммиака, что составит около 2,4 млрд долларов.
Напомним, что Генсек ООН провел переговоры с Путиным и обсудил продление "зернового соглашения".
Также, русский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины.
В августе Украина возобновила экспорт за "зерновой сделкой". Экспорт будет проходить в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Россией, Турцией и ООН.
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