ООН договаривается с Киевом и Москвой о возобновлении экспорта российского аммиака, - FT

Дипломаты ООН ведут переговоры с Киевом и Москвой по повторному открытию аммиачного трубопровода из России к побережью Черного моря Украины. Аммиак является ключевым ингредиентом в производстве нитратных удобрений.

Официальная представительница ООН Ребека Гринспан подтвердила факт переговоров. Это должно укрепить приверженность президента России Владимира Путина действующему соглашению о поставках зерна.

"Переговоры продвигаются в правильном направлении, и все стороны на всех уровнях прилагают все усилия для обеспечения положительного результата", - заявила Гринспан.

Она говорит, что эти переговоры продолжаются в срочном порядке, чтобы предотвратить продовольственный кризис в глобальном масштабе. В случае успеха такой сделки, ежегодно из РФ будут отгружать 2 миллиона тонн аммиака, что составит около 2,4 млрд долларов.