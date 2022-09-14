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ООН домовляється з Києвом та Москвою про відновлення експорту російського аміаку, - FT

Фото: ООН домовляється з Києвом та Москвою про відновлення експорту російського аміаку (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

ООН намагається домовитися з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса. Це має знизити світові ціни на добрива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Дипломати ООН ведуть перемовини з Києвом та Москвою щодо повторного відкриття аміачного трубопроводу з Росії до узбережжя Чорного моря України. Аміак є ключовим інгредієнтом у виробництві нітратних добрив.

Офіційна представниця ООН Ребека Грінспан підтвердила факт переговорів. Це має зміцнити прихильність президента Росії Володимира Путіна чинній угоді про постачання зерна.

"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - заявила Грінспан.

Вона каже, що ці перемовини тривають у терміновому порядку аби запобігти продовольчій кризі у глобальному масштабі. У разі успіху такої угоди, щорічно з РФ відвантажуватимуть 2 мільйони тонн аміаку, що становитиме близько 2,4 млрд доларів.

Нагадаємо, що Генсек ООН провів перемовини з Путіним та обговорив продовження "зернової угоди".

Також, російський президент Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України.

У серпні Україна відновила експорт за "зерновою угодою". Експорт проходитиме в рамках "зернової угоди" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН.

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