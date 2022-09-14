ООН домовляється з Києвом та Москвою про відновлення експорту російського аміаку, - FT

Дипломати ООН ведуть перемовини з Києвом та Москвою щодо повторного відкриття аміачного трубопроводу з Росії до узбережжя Чорного моря України. Аміак є ключовим інгредієнтом у виробництві нітратних добрив.

Офіційна представниця ООН Ребека Грінспан підтвердила факт переговорів. Це має зміцнити прихильність президента Росії Володимира Путіна чинній угоді про постачання зерна.

"Переговори просуваються в правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для забезпечення позитивного результату", - заявила Грінспан.

Вона каже, що ці перемовини тривають у терміновому порядку аби запобігти продовольчій кризі у глобальному масштабі. У разі успіху такої угоди, щорічно з РФ відвантажуватимуть 2 мільйони тонн аміаку, що становитиме близько 2,4 млрд доларів.