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Работница морга в Донецкой области похищала деньги у погибших военных

Фото: Работница морга в Донецкой области похищала деньги у погибших военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Работница морга в Покровском районе воспользовалась гибелью двух военных и похитила их банковские карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"В полицию поступило сообщение от жительницы Черновицкой области о краже средств ее погибшего мужа-военнослужащего. Жена узнала о смерти любимого утром 5 сентября, но позже получила сообщение о расчеты с его банковской карты", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили личность, которая возможно причастна к преступлению. Ею оказалась 41-летняя работница одного из моргов Покровского района.

"Во время осмотра тела защитника сотрудница учреждения обнаружила банковскую карту и решила ею воспользоваться. Злоумышленница отправилась по лавкам. Потратив 5 тысяч гривен, женщина выбросила карточку в мусорку", - рассказали в полиции

Также правоохранителям удалось установить, что женщина причастна к еще одному аналогичному факту, во время которого она завладела 4000 гривен. За содеянное женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что от обстрелов оккупантов в Донецкой области погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

Также, полиция задержала криминального авторитета, который помогал оккупантам.

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