Працівниця моргу у Донецькій області викрадала гроші у загиблих військових

"До поліції надійшло повідомлення від мешканки Чернівецької області про крадіжку коштів її загиблого чоловіка-військовослужбовця. Дружина дізналася про смерть коханого вранці 5 вересня, але пізніше отримала повідомлення про розрахунки з його банківської картки", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно встановили особу, яка можливо причетна до злочину. Нею виявилась 41-річна працівниця одного з моргів Покровського району.

"Під час огляду тіла оборонця співробітниця установи виявила банківську карту та вирішила нею скористатися. Зловмисниця вирушила по крамницях. Витративши 5 тисяч гривень, жінка викинула картку до смітника", - розповіли у поліції

Також правоохоронцям вдалося встановити, що жінка причетна до ще одного аналогічного факту, під час якого вона заволоділа 4000 гривень. За скоєне жінці загрожує до 8 років тюрми.