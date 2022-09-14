Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (фото)

Во время деоккупации большей части Харьковской области было привлечено много подразделений ВСУ. Один из них показал кадры своей работы на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.
"Достаточно быстро ВСУ удалось деоккупировать более 3800 квадратных километров украинской земли", - говорится в сообщении.
На фото показана огневая поддержка артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады, которая помогала во время контрнаступления на Изюмском направлении.
Напомним, что ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено.
Также, бои продолжаются на северном востоке Харьковской области Украины.
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