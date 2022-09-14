UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (фото)

Фото: Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время деоккупации большей части Харьковской области было привлечено много подразделений ВСУ. Один из них показал кадры своей работы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

"Достаточно быстро ВСУ удалось деоккупировать более 3800 квадратных километров украинской земли", - говорится в сообщении.

На фото показана огневая поддержка артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады, которая помогала во время контрнаступления на Изюмском направлении.

Напомним, что ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено.

Также, бои продолжаются на северном востоке Харьковской области Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине