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Українські артилеристи показали, як звільняли Харківську область (фото)

Фото: Українські артилеристи показали, як звільняли Харківську область (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Під час деокупації більшої частини Харківської області було залучено багато підрозділів ЗСУ. Один із них показав кадри своєї роботи на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

"Досить швидко ЗСУ вдалося деокупувати понад 3800 квадратних кілометрів української землі", - йдеться у повідомленні.

На фото показана вогнева підтримка артилеристів 30 окремої механізованої бригади, яка допомагала під час контрнаступу на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили вдвічі більше територій у Харківській області, ніж оголошено.

Також, бої тривають на північному сході Харківської області України.

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