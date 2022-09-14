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Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (фото)

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Украина, Среда 14 сентября 2022 16:59
Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (фото) Фото: Украинские артиллеристы показали, как освобождали Харьковскую область (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время деоккупации большей части Харьковской области было привлечено много подразделений ВСУ. Один из них показал кадры своей работы на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировки объединенных сил.

"Достаточно быстро ВСУ удалось деоккупировать более 3800 квадратных километров украинской земли", - говорится в сообщении.

На фото показана огневая поддержка артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады, которая помогала во время контрнаступления на Изюмском направлении.

Напомним, что ВСУ освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем объявлено.

Также, бои продолжаются на северном востоке Харьковской области Украины.

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