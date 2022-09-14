Українські артилеристи показали, як звільняли Харківську область (фото)

Під час деокупації більшої частини Харківської області було залучено багато підрозділів ЗСУ. Один із них показав кадри своєї роботи на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання об'єднаних сил.

"Досить швидко ЗСУ вдалося деокупувати понад 3800 квадратних кілометрів української землі", - йдеться у повідомленні. На фото показана вогнева підтримка артилеристів 30 окремої механізованої бригади, яка допомагала під час контрнаступу на Ізюмському напрямку.