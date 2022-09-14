Костин о преступлениях оккупантов: Балаклея и Изюм становятся в один ряд с Бучей и Бородянкой

"Сейчас, когда украинские военные с начала сентября освободили 6000 квадратных километров украинской земли на востоке и юге, на фоне радости от самого факта, перед нами предстает ужасная картина того, что делали оккупанты, в частности, на Харьковщине. Фактически сейчас такие города, как Балаклея, Изюм становятся в один ряд с Бучей, Бородянкой, Ирпенем", - заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Генпрокурор решил создать мобильные следственно-прокурорские группы в которых объединят специалистов разного направления. Их скоординированные действия позволят более качественно расследовать военные и другие международные преступления.

В Харьковской области будут работать 23 мобильные следственно-прокурорские группы, в которые войдут работники прокуратуры, СБУ, Национальной полиции, взрывотехники и другие эксперты. В первую очередь, они осмотрят разрушенные объекты гражданской инфраструктуры и будут заниматься фактами убийств местных жителей.

"Кроме этого образованы 5 так называемых "тематических групп". Их задача заниматься исключительно фактами пыток местных жителей, а также поиском расположение штабов или командных пунктов российских военных на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

За несколько дней правоохранителям удалось обнаружить шесть тел в населенных пунктах Граково и Железнодорожное Чугуевского района. Также удалось обнаружить захоронения местных жителей, убитых российскими военными, в городе Балаклея.

В Харьковской области правоохранители планируют отработать универсальный алгоритм, который затем будут использовать после освобождения других регионов.