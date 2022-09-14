RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Костін про злочини окупантів: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою

Фото: Балаклія та Ізюм стають в один ряд з Бучею та Бородянкою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На звільнених територіях Харківської області починають працювати мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування численних воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Зараз, коли українські військові з початку вересня звільнили 6000 квадратних кілометрів української землі на сході і півдні, на тлі радості від самого факту, перед нами постає жахлива картина того, що робили окупанти, зокрема, на Харківщині. Фактично зараз такі міста, як Балаклія, Ізюм стають в один ряд з Бучею, Бородянкою, Ірпенем", - заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор вирішив створити мобільні слідчо-прокурорські групи в яких поєднають фахівців різного напряму. Їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні та інші міжнародні злочини.

У Харківській області працюватимуть 23 мобільні слідчо-прокурорські групи, до яких увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Першочергово, вони оглянуть зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих мешканців.

"Окрім цього утворені 5 так званих "тематичних груп". Їхнє завдання займатися виключно фактами катувань місцевих мешканців, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

За декілька днів правоохоронцям вдалося виявити шість тіл в населених пунктах Гракове і Залізничне Чугуївського району. Також вдалося виявити поховання місцевих мешканців, вбитих російськими військовими, в місті Балаклія.

У Харківській області правоохоронці планують відпрацювати універсальний алгоритм, який потім будуть використовувати після звільнення інших регіонів.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 300 населених пунктів в Харківській області.

Також, окупанти в Балаклії катували місцевих жителів. Російські бойовики шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаБалаклеяВійна в Україні