Оккупанты на юге Украины и в Крыму эвакуировали свои семьи в РФ, - Подоляк

Ключевые представители оккупационных "администраций" юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

Советник главы Офиса президента пояснил, что оккупанты начали понимать контуры будущего "переговорного процесса". По его словам, это поиск адвокатов для защиты в судах.

"Сопровождает это массовая продажа недвижимости и другого имущества", - заявил Подоляк.

Напомним, что оккупанты бегут из Мелитополя Запорожской области в сторону временно оккупированного Крыма.

Также, Оккупанты бегут в сторону Луганска и России. На пункте пропуска в Станице Луганской сейчас наблюдается очередь длиной 12 километров.

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