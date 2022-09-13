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Окупанти на півдні України та в Криму евакуювали свої родини до РФ, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Ключові представники окупаційних "адміністрацій" півдня України та Криму терміново евакуювали свої сім'ї до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Супроводжує це масовий продаж нерухомості та іншого майна", - заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента пояснив, що окупанти почали розуміти контури майбутнього "переговорного процесу". За його словами, це пошук адвокатів для захисту в судах.

Нагадаємо, що окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області в бік тимчасово окупованого Криму.

Також, окупанти тікають в бік Луганська та Росії. На пункті пропуску в Станиці Луганської наразі спостерігається черга довжиною 12 кілометрів.

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