"Из-за санкций традиционные покупатели нефти от РФ в Европе отказались ее покупать, поэтому Россия была вынуждена продавать ее другим покупателям на азиатском рынке", - говорится в сообщении.

Продажа происходила со значительной скидкой, поэтому это не дало Москве получить прибыли вследствие высших мировых цен на нефть.

Также рекордные цены на газ в Европе не смогли компенсировать снижение доходов от нефти. Причиной этого стали существенные сокращения экспорта газа от "Газпрома". Российский поставщик шантажировал европейские страны для снятия санкций за вторжение в Украину.

Информация, которая обнародована Министерством финансов России, указывает на 11,1 млрд долларов доходов, что стало самым низким показателем с июня 2021 года. Это также на 13% ниже, чем в прошлом месяце.