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Энергетические доходы РФ сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев, - Bloomberg

Фото: энергетические доходы РФ сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за западных санкций цены на российскую нефть упали, поэтому энергетические доходы России в августе сократились до самого низкого уровня за 14 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Из-за санкций традиционные покупатели нефти от РФ в Европе отказались ее покупать, поэтому Россия была вынуждена продавать ее другим покупателям на азиатском рынке", - говорится в сообщении.

Продажа происходила со значительной скидкой, поэтому это не дало Москве получить прибыли вследствие высших мировых цен на нефть.

Также рекордные цены на газ в Европе не смогли компенсировать снижение доходов от нефти. Причиной этого стали существенные сокращения экспорта газа от "Газпрома". Российский поставщик шантажировал европейские страны для снятия санкций за вторжение в Украину.

Информация, которая обнародована Министерством финансов России, указывает на 11,1 млрд долларов доходов, что стало самым низким показателем с июня 2021 года. Это также на 13% ниже, чем в прошлом месяце.

Напомним, что США работают над введением новых санкций против России.

Также, президент РФ Владимир Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают.

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