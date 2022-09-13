Енергетичні доходи РФ скоротилися до найнижчого рівня за 14 місяців, - Bloomberg

"Через санкції традиційні покупці нафти від РФ у Європі відмовились її купувати, тому Росія була змушена продавати її іншим покупцям на азіатському ринку", - йдеться у повідомленні.

Продаж відбувався зі значною знижкою, тому це не дало Москві отримати прибутки внаслідок вищих світових цін на нафту.

Також рекордні ціни на газ у Європі не змогли компенсувати зниження доходів від нафти. Причиною цього стали істотні скорочення експорту газу від "Газпрому". Російський постачальник шантажував європейські країни задля зняття санкцій за вторгнення в Україну.

Інформація, яка оприлюднена Міністерством фінансів Росії, вказує на 11,1 млрд доларів доходів, що стало найнижчим показником з червня 2021 року. Це також на 13% нижче, ніж у минулому місяці.