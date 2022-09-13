Путін не виявляє бажання припинення війни дипломатичним шляхом, - Білий дім

В США виступають за дипломатичне вирішення війни в Україні, проте президент РФ Володимир Путін цього не бажає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Путін не виявляв жодного бажання припиняти цю війну проти українського народу, як ми бачили в ході його ударів у відповідь у Харкові минулими вихідними. Так що я не думаю, що час настав", - заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, вирішуватиме, чи настав час для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України, президент України Володимир Зеленський.

"Очевидно, що президент США Джо Байден повністю підтримує дипломатичний кінець цієї війни, кінець, який ми хотіли б побачити сьогодні, якщо це можливо. Але я не знаю, чи є така можливість сьогодні", - зазначив Кірбі.