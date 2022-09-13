С Россией надо вести переговоры по безопасности на ЗАЭС, - Боррель

"Надо ли говорить с российским руководством? Мы дипломаты и готовы говорить со всеми, кто готов к нам обратиться", - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон в последние дни общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они обсуждали ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом надо говорить. Надо продолжать, для этого есть все необходимые дипломатические каналы", - добавил Боррель.

По его словам, есть вопросы, которые "нельзя решить без россиян". Боррель отметил о переговорах под эгидой ООН, которые позволили разблокировать поставки сельхозпродукции на мировые рынки.