В оккупированном Мариуполе зафиксировали большую очередь людей за хлебом (видео)

"По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, ведь не могут себе позволить его приобрести. Большинство из них не имеет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сильно сузили и оставили определенным льготным группам.

"По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то это употреблять в пищу", - добавили в горсовете.