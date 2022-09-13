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В оккупированном Мариуполе зафиксировали большую очередь людей за хлебом (видео)

Фото: в оккупированном Мариуполе зафиксировали длиннющую очередь людей за хлебом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе сейчас критическая ситуация с продуктами. Местным удалось зафиксировать большую очередь людей за бесплатным хлебом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, ведь не могут себе позволить его приобрести. Большинство из них не имеет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сильно сузили и оставили определенным льготным группам.

"По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то это употреблять в пищу", - добавили в горсовете.

Напомним, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел "голодный бунт".

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