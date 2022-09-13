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В окупованому Маріуполі зафіксували велику чергу людей за хлібом (відео)

Фото: В окупованому Маріуполі зафіксували довжелезну чергу людей за хлібом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У окупованому Маріуполі наразі критична ситуація з продуктами. Місцевим вдалося зафіксувати велику чергу людей за безкоштовним хлібом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя", - йдеться у повідомленні.

За інформації міськради, люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Більшість з них не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили та залишили певним пільговим групам.

"За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - додали у міськраді.

Нагадаємо, що в окупованому російськими військами Маріуполі стався "голодний бунт".

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