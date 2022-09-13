В окупованому Маріуполі зафіксували велику чергу людей за хлібом (відео)

У окупованому Маріуполі наразі критична ситуація з продуктами. Місцевим вдалося зафіксувати велику чергу людей за безкоштовним хлібом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя", - йдеться у повідомленні.
За інформації міськради, люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Більшість з них не має грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили та залишили певним пільговим групам.
"За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - додали у міськраді.
Нагадаємо, що в окупованому російськими військами Маріуполі стався "голодний бунт".
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