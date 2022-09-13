Корректировщица огня получила 12 лет тюрьмы. Сдавала позиции ВСУ в Лисичанске
Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновной жительницу Лисичанска, которая сдавала позиции ВСУ, и отправил ее на 12 лет в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Единого реестра судебных решений.
Согласно материалам дела, женщина начала передавать важную информацию российским оккупантам еще в конце февраля.
Еще 28 февраля женщина передала информацию, что на территории местного учебного заведения находились бойцы ВСУ. А через несколько дней эту локацию обстреляли российские военные.
Позже женщина передавала информацию о расположении танков и артиллерии в городе, а также входила в чат, в котором другие жители города обменивались подобной информацией. Уже в апреле ее задержали и поместили в Хмельницкий следственный изолятор. Она работала местным режиссером Лисичанского дома культуры.
"Женщина вину признала полностью, искренне раскаялась и подтвердила, что совершила преступление "по мотиву негативного отношения к государственной власти Украины", - говорится в сообщении.
Суд признал вину женщины и отправил ее на 12 лет в тюрьму.
Напомним, что ранее жителя Лисичанска также осуждали на 12 лет тюрьмы, потому что помогал оккупантам захватить город.
Также, жителю Умани дали 12 лет тюрьмы за сотрудничество с российской разведкой.
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