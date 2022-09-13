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Коригувальниця вогню отримала 12 років в'язниці. Здавала позиції ЗСУ у Лисичанську

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Лисичанськ, Вівторок 13 вересня 2022 15:54
Коригувальниця вогню отримала 12 років в'язниці. Здавала позиції ЗСУ у Лисичанську Фото: Коригувальниця вогню отримала 12 років в'язниці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винною мешканку Лисичанська, яка здавала позиції ЗСУ, та відправив її на 12 років до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, жінка почала передавати важливу інформацію російським окупантам ще наприкінці лютого.

Ще 28 лютого жінка передала інформацію, що на території місцевого навчального закладу знаходились бійці ЗСУ. А через декілька днів цю локацію обстріляли російські військові.

Пізніше жінка передавала інформацію про розташування танків та артилерії у місті, а також входила до чату, в якому інші мешканці міста обмінювались подібною інформацією. Вже у квітні її затримали та помістили до Хмельницького слідчого ізолятору. Вона працювала місцевим режисером Лисичанського будинку культури.

"Жінка вину визнала повністю, щиро розкаялася і підтвердила, що скоїла злочин "з мотиву негативного ставлення до державної влади України", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав провину жінки та відправив її на 12 років до в'язниці.

Нагадаємо, що раніше мешканця Лисичанська також засуджували на 12 років тюрми, бо допомагав окупантам захопити місто.

Також, жителю Умані дали 12 років в'язниці за співпрацю з російською розвідкою.

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