2 года мобильному приложению "Дія": семь инсайтов

6 февраля мы с командой презентовали мобильное приложение "Дія". За это время мы запустили десятки революционных услуг: самая быстрая регистрация бизнеса в мире, "єМалятко", проект "єПідтримка", реформа строительной сферы.
О том, что происходило эти 2 года — в колонке Мстислава Баника, руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре, которую он подготовил эксклюзивно для РБК-Украина.
Мы строим экосистему, в центре которой человек. Важно это понимать, потому что именно через эту призму формируются все наши приоритеты, подходы и создаются продукты.
Через 2 года с запуска мобильного приложения 6 февраля 2020 мы имеем:
Успех "Дія" начался еще до запуска первых продуктов. 27 сентября 2019 Михаил Федоров, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины презентовал бренд государства в смартфоне, который нам разработала компания Fedoriv. Без запуска портала или приложения это было чем-то вроде манифеста о намерениях, но это сработало на 100%. Потому что люди давно ждали, когда же в конце концов государство станет понятным и близким.
С точки зрения продукта, пользователь "Дія" — это тот самый "клиент", и главное, на что он заслуживает, это забота. По сути, мы занимаемся этим на всех уровнях. Мы заботимся не только о понятности и доступности внутри услуг, но и далеко снаружи.
Например, служба поддержки все время совершенствуется. Уже давно у нас нет диалогов, попали в пиковую нагрузку наших менеджеров и остались без ответа. Чатботы и люди в команде поддержки делают все, чтобы ответы были на 100% вопросов в 100% обращений.
Мы меняем то, что кажется было вечным и таким, что никогда не удастся изменить. Порой мне кажется, что основное, чем мы занимаемся во время создания продуктов, — это сносом стен, о которых нам говорили, что они опорные, а на деле оказался гипсокартон или, как максимум, хорошая, но устаревшая кирпичная кладка.
Когда мы делимся опытом и деталями, как работают наши документы и сервисы, например, с иностранными коллегами, речь никогда не может идти исключительно о чистом продукте или его "коробочном решении". Потому что гораздо большее значение имеет команда — ее компетентность, работоспособность, мышление.
Срок запуска любого государственного продукта, сервиса или решения в общем значительно длиннее, чем в бизнесе. В то же время запас времени на это — значительно меньше, а в основном сервисы нужны все и сразу. Плюс разработка требует не только разработку на "Дія", но и разработку и совершенствование всей инфраструктуры на стороне того органа, с которым мы запускаем новую услугу.
Время всегда на вес золота. Все очень просто — проект, который ты продумал сегодня, послезавтра уже потребует совершенствования. Цифровые решения все время развиваются, развиваются и уже имеющиеся сервисы в "Дія".
Без надлежащей защиты любой продукт государственного значения — бумажная аппликация, которая в любой момент может попасть в шредер.
Используя лучшие мировые практики, мы проводим багбаунти. Так, за финансовое вознаграждение и капитализацию своего имени в сфере киберзащиты, этические хакеры регулярно ищут уязвимости в копии "Дія" (в копии нет доступа в государственные реестры). Такой Bug Bounty нам уже второй раз провела компания BugCrowd.
В завершении скажу, что новые продукты "Дія" точно отвечают всем нашим критериям и нашей философии. А потому я уверен на 100%, что они приживутся и станут привычными.
Ранее издание РБК-Украина взяло интервью у Михаила Федорова. Он рассказал о предстоящем "Дія", свадьбах онлайн и е-гривне.
Также издание РБК-Украина писало, что в "Дія" появилась услуга опроса среди граждан.